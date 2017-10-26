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В Кемерове открывается уникальная художественная выставка

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Ксения Сушина , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В четверг, 26 октября, в 16:00 в Кузбасском центре искусств откроется уникальная межрегиональная художественная выставка «Река Томь 3».

В экспозиции ― работы свыше 100 художников Томска, Новокузнецка и Кемерова, объединённые одной тематической составляющей. Живописцы работают в самых разных направлениях, от классического пейзажа до авангардных полотен, отражающих национальный колорит сибирского региона.

«На выставке можно будет увидеть множество образцов современного искусства: от работ широко известных авторов до картин художников, чьи имена пока на слуху только в кругах преданных поклонников. Также в экспозиции будут представлены работы сибирских скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства», ― уточнили в пресс-службе администрации Кемерова.

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В четверг, 26 октября, в 16:00 в Кузбасском центре искусств откроется уникальная межрегиональная художественная выставка «Река Томь 3».

 

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