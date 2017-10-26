В Кемерове открывается уникальная художественная выставка

В четверг, 26 октября, в 16:00 в Кузбасском центре искусств откроется уникальная межрегиональная художественная выставка «Река Томь 3».

В экспозиции ― работы свыше 100 художников Томска, Новокузнецка и Кемерова, объединённые одной тематической составляющей. Живописцы работают в самых разных направлениях, от классического пейзажа до авангардных полотен, отражающих национальный колорит сибирского региона.