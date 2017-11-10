Газеты и интернет
Радио
-4°C, небольшая метель
Войти на сайт

Масштабные учения по ликвидации последствий электроотключений прошли в Кузбассе

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Александра Орешина

Последние новости:

Фото © пресс-служба администрации Кемеровской области

Тренировка организована по поручению губернатора Амана Тулеева 9 ноября, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Как подчеркнул заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов, решение принято по результатам совместной работы в прошедшую субботу. В ночь на 4 ноября скорость ветра по области достигала 24-27 м/с. В нескольких муниципалитетах произошло частичное отключение электроэнергии. Все работы находились на жёстком контроле областного штаба.

Благодаря своевременному прогнозу синоптиков удалось основательно подготовиться к стихии. Ликвидация нарушений прошла в регламентные сроки, показав, что энергетики в целом готовы к зиме и к любым нестандартным ситуациям, а для закрепления отлаженного алгоритма нужно провести дополнительные тренировки.

В сегодняшних учениях участвовали 159 человек и 51 единица техники. Это кузбасский, алтайский и горноалтайский филиалы МРСК Сибири, кузбасский филиал ФСК ЕЭС, «Кузбасская энергосетевая компания», «Горэлектросеть» Новокузнецка, Южно-Кузбасское АО «Электросеть», ОАО «КузбассЭлектро». Также задействованы подразделения МЧС России, ОАО «РЖД» и АО «СУЭК Кузбасс».

По легенде учений, без электроснабжения остались свыше 77 тысяч жителей, 166 социально значимых объектов, «Кузбассэнерго — РЭС» (кузбасский филиал МРСК Сибири) перевели в особый режим. Участники тренировки незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Все действия контролировал областной штаб.

Особое внимание было уделено организации временных схем электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения и взаимодействию с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципалитетов.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93353.html

пресс-служба администрации Кемеровской области

Тренировка организована по поручению губернатора Амана Тулеева 9 ноября, — сообщает пресс-служба администрации региона.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кузбассе иномарка сбила девочку на пешеходном переходе

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерово приедет известный писатель и путешественник

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерово приехал главный Дед Мороз России

runews24.ru
runews24.ru

В Кузбассе начались внеплановые проверки общественного транспорта

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Автомобиль ДПС попал в ДТП с иномаркой Daewoo Nexia в Кемерове

VSЁ42
VSЁ42

В Кузбассе прошел шахматный турнир

Благоустройство

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить