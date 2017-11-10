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Кемеровский Театр драмы поставил пьесу петербургского драматурга

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Анастасия Прокудина, Сибдепо

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Фото © архив Сибдепо

Премьера спектакля состоится уже сегодня, 10 ноября.

На сцене Кемеровского областного театра драмы состоится вторая премьера сезона – спектакль «Ганди молчал по субботам» по одноимённой пьесе петербургского драматурга Анастасии Букреевой. Ранее пьеса никогда не ставилась ни в одном театре России, это было одним из правил конкурса Министерства культуры РФ по поддержке современной драматургии.

«Мы начали готовить спектакль в начале октября, — рассказала Сибдепо завлит Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова. – Пьеса очень актуальная и злободневная, на мой взгляд. Она о современном подростке и о том, как он справляется с личными апокалипсисами, о том, что между детьми и взрослыми не происходит диалога. Иногда дети часто совершают поступки, которые взрослые расценивают лишь как вызов. А на самом деле это попытка выйти на этот диалог. Поэтому мы хотели бы, чтобы на спектакль приходили родители вместе со своими детьми».

Спектакль рассказывает о подростке по имени Мот. Развод родителей становится для мальчика тяжёлым испытанием, и он пытается найти себе в этом разрушающемся мире новое место.

Повторные показы спектакля состоятся 18 и 20 ноября. Стоимость билетов составляет 350 рублей.

Отметим, что пьеса «Ганди молчал по субботам» уже отмечена на нескольких драматургических конкурсах: «Первая читка», «Любимовка», «Ремарка», «Исходное событие – XXI век», «Кульминация».

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архив Сибдепо

Премьера спектакля состоится уже сегодня, 10 ноября.

 

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