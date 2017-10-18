Ректор Щукинского театрального института выступит в Кемерове

На сцене Государственной филармонии Кузбасса 24 октября выступит ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

Российский актёр представит публике спектакль-монолог «Пиковая дама» по одноимённому произведению Пушкина.

«В моноспектакле все роли исполняет один человек, в данном случае народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Евгений Князев. Он не только именитый артист, но ещё и преподаватель одного из ведущих театральных вузов страны. Поэтому этот спектакль будет интересно посмотреть не только обычным зрителям, но и студентам-театралам», — пояснили в филармонии.

Напомним, по сюжету Пушкина, главный герой Германн мольбами и угрозами постигает мистическую тайну трёх карт, но в последствии проигрывает всё своё состояние.

Евгений Князев играет в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимается в кино. Зрителям актёр запомнился по ролям в таких проектах как «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время», «Путешествие с домашними животными», «Орлова и Александров», «Однажды в Ростове», «Простые истины», «Пятый ангел», «Маросейка, 12».