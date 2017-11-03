Новокузнецкий драматический театр стал участником «Золотой маски»

Спектакль «Лондон» новокузнецкого театра представлен в трёх номинациях: «Драма/спектакль малой формы», «Драма/работа режиссёра» и «Драма/работа художника».

Члены Экспертного совета посмотрели в театрах и на видеозаписи 555 спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге и в более чем ста городах России и отобрали 29 лучших спектаклей.

Как напомнили в новокузнецком драмтеатре, премьера спектакля «Лондон» (режиссёр Сергей Чехов) состоялась в ноябре 2016 года. Причём эта работа уже имеет несколько наград.

В частности, «Лондон» стал лауреатом в номинации «Лучший спектакль малой формы» на XV Фестивале театров малых городов России, который проходил с 25 мая по 1 июня 2017 года, а также «Лучшим спектаклем» на Международном фестивале камерных театров «ОКНА».

Режиссёр — Сергей Чехов, художник-постановщик — Анастасия Юдина, музыка и саунд-дизайн — Владимир Бочаров. Актёры: Андрей Ковзель, Илона Литвиненко, Александр Коробов, Екатерина Санникова, Евгений Лапшин, Мария Захарова.

«На первый взгляд, перед нами простая история сантехника Гены из белорусской глубинки, которому вдруг выпадает возможность посетить Лондон. Однако внутри этого театрального сюжета таится множество противоречий и проблем, которыми увлечены создатели спектакля, поданного в необычной форме», — отмечают в театре.

XXIV фестиваль «Золотая маска» пройдёт в Москве в феврале-апреле 2018 года. Церемония вручения Российской национальной театральной премии состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.

«Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.