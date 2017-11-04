Good Line подарит кемеровчанам салют на День народного единства

Праздничный салют — подарок горожанам от компании «Good Line» ко Дню народного единства и юбилею города — взмоет над площадью Советов завтра, 5 ноября, в 19:30.

Кемеровчан и гостей города ждёт настоящее световое шоу: более полутысячи красочных залпов на протяжении почти семи минут осветят вечернее небо города.

«Good Line» — лидер интернет-рынка Кузбасса — постоянный организатор и участник городских мероприятий — от посадки деревьев до крупных киберспортивных фестивалей.

К 100-летию города интернет-провайдер подарит кемеровчанам десятки праздничных событий, первое из которых состоится уже завтра.

В связи с проведением open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею» и салюта с 20:00 часов 4 ноября будет ограничена парковка автомобилей по ул. Мичурина от ул. Красноармейская до пр. Советского.

С 8:00 до 21:00 часов 5 ноября будет перекрыто движение по университетскому мосту и участок проспекта Советского, от улицы Красной до улицы 50 лет Октября.

С 18:00 часов 5 ноября будет ограничено движение по ул. Красная, ул. Мичурина, от ул. Красноармейская до пр. Советского, и по пр. Советскому, на участке ул. Красная до ул. Мичурина.

Также будет изменены маршруты общественного транспорта, которые проходят по перекрытым участкам — движение будет осуществляться по улицам Красноармейской, 50 лет Октября и проспекту Советскому, исключая участок с ограничением движения.

Кроме того, будет ограничена парковка автомобилей на площади Пушкина и на улице Орджоникидзе, а чём водителей предупредят дорожные знаки.

Во Дворце зимних видов спорта стадиона «Химик» состоится торжественное открытие ледового сезона «Все на коньки!».

В программе: ледовое шоу, массовое катание. Коньки можно будет получить в пункте проката стадиона бесплатно, отмечает пресс-служба администрации области.

Кроме того, на центральной аллее бульвара Строителей в 17:00 стартует праздник «Вечеринка 100!», посвящённая предстоящему 100-летнему юбилею Кемерова.