На бульваре Строителей в Кемерове проходит массовая вечеринка

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Пять тысяч кемеровчан принимают участие в развлекательной программе «Вечеринка 100!», посвящённой предстоящему 100-летнему юбилею Кемерова на центральной аллее бульвара Строителей.
Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэрии областного центра.
На сцене обновлённого бульвара Строителей горожан радуют творческие номера от кемеровских артистов, конкурсы и подарки, зажигательные сеты от DJ SOVA.
Юные кемеровчане принимают участие в селфи-конкурсе: по заданию ведущего нужно на скорость сделать фотографии.
Также в начале праздника был запущен конкурс фотографий с хештегом #ТУЦТУЦ42 и к окончанию вечеринки будут подведены его итоги. Победителя определят по количеству «лайков». Главным призом станет фирменная майка с логотипом форума КТВ – «Кемерово территория возможностей» и световые шары.
В финале вечеринки всех собравшихся ждёт запуск воздушных световых шаров.
Пять тысяч кемеровчан принимают участие в развлекательной программе «Вечеринка 100!», посвящённой предстоящему 100-летнему юбилею Кемерова на центральной аллее бульвара Строителей.