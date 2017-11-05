Газеты и интернет
Радио
-2°C, небольшая метель
Войти на сайт

На бульваре Строителей в Кемерове проходит массовая вечеринка

Опубликовано , 118 просмотров
Автор текста Нина Васильева

#

Фото © соцсети

Пять тысяч кемеровчан принимают участие в развлекательной программе «Вечеринка 100!», посвящённой предстоящему 100-летнему юбилею Кемерова на центральной аллее бульвара Строителей.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэрии областного центра.

На сцене обновлённого бульвара Строителей горожан радуют творческие номера от кемеровских артистов, конкурсы и подарки, зажигательные сеты от DJ SOVA.

Юные кемеровчане принимают участие в селфи-конкурсе: по заданию ведущего нужно на скорость сделать фотографии.

Также в начале праздника был запущен конкурс фотографий с хештегом #ТУЦТУЦ42 и к окончанию вечеринки будут подведены его итоги. Победителя определят по количеству «лайков». Главным призом станет фирменная майка с логотипом форума КТВ – «Кемерово территория возможностей» и световые шары.

В финале вечеринки всех собравшихся ждёт запуск воздушных световых шаров.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/culture/93197.html

соцсети

Пять тысяч кемеровчан принимают участие в развлекательной программе «Вечеринка 100!», посвящённой предстоящему 100-летнему юбилею Кемерова на центральной аллее бульвара Строителей.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

На встречу с Навальным в Кемерове пришло около 500 человек

vladtime.ru
vladtime.ru

Жителям Кемерово обещано грандиозное шоу в День народного единства

VSЁ42
VSЁ42

Большой затор образовался на улице Тельмана в Кемерове из-за ДТП

Сибдепо
Сибдепо

В столице Кузбасса водитель Toyota Corolla сбил пешехода

stoboy.ru
stoboy.ru

За звание «Народного участкового» борется правоохранитель из Кузбасса

polit.info
polit.info

В соцсетях высмеяли жалобы Навального на «отмену» маршруток в Кемерове

Общество

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6
789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить