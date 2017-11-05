На бульваре Строителей в Кемерове проходит массовая вечеринка

Пять тысяч кемеровчан принимают участие в развлекательной программе «Вечеринка 100!», посвящённой предстоящему 100-летнему юбилею Кемерова на центральной аллее бульвара Строителей.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэрии областного центра.

На сцене обновлённого бульвара Строителей горожан радуют творческие номера от кемеровских артистов, конкурсы и подарки, зажигательные сеты от DJ SOVA.

Юные кемеровчане принимают участие в селфи-конкурсе: по заданию ведущего нужно на скорость сделать фотографии.

Также в начале праздника был запущен конкурс фотографий с хештегом #ТУЦТУЦ42 и к окончанию вечеринки будут подведены его итоги. Победителя определят по количеству «лайков». Главным призом станет фирменная майка с логотипом форума КТВ – «Кемерово территория возможностей» и световые шары.

В финале вечеринки всех собравшихся ждёт запуск воздушных световых шаров.