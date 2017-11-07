Рок-фестиваль Psybearia планируется провести в Новокузнецке

В гостинице «Фонарь» на улице Ростовской в Новокузнецке 9 декабря состоится большой рок-фестиваль Psybearia. Кузбассовцев зовут поучаствовать в мероприятии.

По словам организаторов фестиваля, перед горожанами и гостями города выступят местные рокеры: The Maugleez, smknklls, Bootlegers, SATURN V TRET’EM DOME и «Отец Геннадий», а также приедут гости из соседних регионов.

Предварительно известно, что фестиваль посетит томская группа Dak Houze и рокеры из Новосибирска To Have Balls.

«Для участников фестиваля будут организованы многочисленные конкурсы, будут раздаваться призы», — говорится в анонсе мероприятия в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

Стоимость одного билета составит 300 рублей. Информация о продаже билетов появится позднее.

«Psybearia (от др. -греч. 'ψυχή' — душа; от англ. 'bear' — нести) — массовое явление, выражающееся в родстве душ, которое ощущает большое количество людей в один момент времени. Смысл этого слова намного глубже, чем слова могут объяснить. Поэтому мы будем искать его в музыке участников фестиваля», — пишут организаторы на своей странице в соцсети