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Кемеровский и Томский детские театры проведут обменные гастроли

Опубликовано , 42 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemteatr.ru

Кемеровский Театр для детей и молодёжи совместно с Томским областным Театром юного зрителя 9-11 ноября проведут обменные гастроли.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в учреждении, мероприятие пройдёт при участии Министерства культуры РФ и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности в рамках проекта «Большие гастроли для маленьких» и федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры – детям».

Кемеровский Театр для детей и молодёжи представит для томского зрителя свои лучшие спектакли для детей и подростков: Москвина «Что случилось с крокодилом», театральный проект-лаборатория для подростков «Смотреть после 10», Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями», Шергин «Волшебное кольцо», «ПАПА» (по реальным историям артистов о своих папах).

Как напомнили в театре, эти спектакли являются лауреатами многих фестивалей и конкурсов, в том числе Российской Национальной театральной премии «Арлекин».

В свою очередь Томский областной Театр юного зрителя представит на кемеровской сцене свои самые популярные спектакли: 9 ноября (12:00) Линдгрен «Ронья, дочь разбойника», 10 ноября (12:00) Боганов «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», 10 ноября (18:30) Ягдфельд «Музыка ночью», 11 ноября (12:00) Белов, Куваев «Не хочу быть собакой» и 11 ноября (18:00) «Музыка ночью».

Дополнительную информацию кемеровские зрители могут получить по телефону 36-79-68 (касса театра).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/culture/93288.html

http://www.kemteatr.ru/assets/galleries/629/original/DSC_0149.JPG

Кемеровский Театр для детей и молодёжи совместно с Томским областным Театром юного зрителя 9-11 ноября проведут обменные гастроли.

 

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