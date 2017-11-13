Кемеровские танцоры стали призёрами международного турнира

С 10 по 12 ноября в Нижнем Новгороде состоялся V международный турнир по танцевальному спорту DYNAMO CUP-2017.

«Серебро» международного турнира по танцевальному спорту взяли кузбассовцы Дмитрий Эльмурзаев и Сабина Рогожкина.

Всего за победу боролись 900 танцевальных пар, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Второе место среди юношей, девушек (12-15 лет) в европейской программе заняла пара Дмитрий Эльмурзаев – Сабина Рогожкина из танцевально-спортивного клуба «Миллениум Денс КСШОР №2» Кемерова», — уточнили в пресс-службе.

Тренируют спортсменов Наталья Уткина и Евгений Миронов.