Кемеровские танцоры стали призёрами международного турнира

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С 10 по 12 ноября в Нижнем Новгороде состоялся V международный турнир по танцевальному спорту DYNAMO CUP-2017.
«Серебро» международного турнира по танцевальному спорту взяли кузбассовцы Дмитрий Эльмурзаев и Сабина Рогожкина.
Всего за победу боролись 900 танцевальных пар, сообщает пресс-служба региональной администрации.
«Второе место среди юношей, девушек (12-15 лет) в европейской программе заняла пара Дмитрий Эльмурзаев – Сабина Рогожкина из танцевально-спортивного клуба «Миллениум Денс КСШОР №2» Кемерова», — уточнили в пресс-службе.
Тренируют спортсменов Наталья Уткина и Евгений Миронов.
С 10 по 12 ноября в Нижнем Новгороде состоялся V международный турнир по танцевальному спорту DYNAMO CUP-2017.