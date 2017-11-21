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Кузбасс вошел в ТОП-5 регионов России по развитию кинематографии

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © severpost.ru

В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялся круглый стол «Развитие регионального кино в России», на котором был представлен кинорейтинг регионов РФ, сформированный по итогам работы в 2016 году.

Как сообщили в департаменте культуры и национальной политики, заседание провели генеральный директор «РосКультПроекта» Олег Иванов и исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

Кемеровская область заняла пятое место по уровню развития кинематографии в субъектах РФ. В ТОП-5 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область.

Специалисты департамента пояснили, что на рейтинг повлияло развитие кинопроката на уровне субъекта федерации: открытие 11 новых современных кинозалов в муниципальных учреждениях культуры Кузбасса, модернизированных по программе Фонда кино.

Также важными факторами стало наличие профильного направления обучения студентов в Кемеровском государственном институте культуры, любительских видеостудий и системы дополнительного образования; присутствие в регионе подразделения молодежного центра Союза кинематографистов России, проведение фестивалей, мастер-классов и творческих встреч с мастерами кино; проведение на регулярной основе киноуроков для школьников.

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В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялся круглый стол «Развитие регионального кино в России», на котором был представлен кинорейтинг регионов РФ, сформированный по итогам работы в 2016 году.

 

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