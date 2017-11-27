Кузбасские танцоры завоевали девять медалей на Чемпионате мира в Германии

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Участники ансамбля DANCE FM завоевали на чемпионате мира по танцевальному шоу девять медалей: шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые.
Танцоров встретили сегодня утром в кемеровском аэропорту близкие, друзья и группа болельщиков.
Кузбассовцы выступали в сложном хореографическом жанре. Это было сочетание джаза, акробатики и элементов спортивной гимнастики.
Сами артисты признались, что выступали не только за честь родного коллектива, но и всей страны.
«Соперники были из Австралии, Кореи, Америки. Очень сильная была сборная Словении и Германии, конечно же. Вот с этими соперниками нам в первую очередь пришлось бороться, в каждой номинации доказывать, что мы лучшие», — рассказала руководитель ансамбля DANCE FM Яна Вовнинкина.
Организаторы кузбасского фестиваля отметили, что каждый ребёнок достойно выступил на фестивале, защитил честь страны, получил отличный опыт и добился определённого результата, сообщают «Вести-Кузбасс».
Участники ансамбля DANCE FM завоевали на чемпионате мира по танцевальному шоу девять медалей: шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые.