В Новосибирске состоялся пикет сторонников и противников кузбасской угледобычи

Как сообщают интернет-СМИ, в гайд-парке у новосибирского театра «Глобус» собралась группа людей, приехавших из Кемеровской области. 14 противников угледобычи держали в руках плакаты «Новым разрезам нет», «Кузбасс наш дом, а не склад с углем», «Не хотим жить на лунных ландшафтах».

Лидер протестующих Владимир Горенков заявил журналистам, что собирается передать жалобу на незаконную добычу угля в Новокузнецком районе в полпредство.

Один из очевидцев происходящего рассказал «МедиаКузбассу», что приехал в Новосибирск, чтобы поспорить с протестующими. «Я работаю на угольном разрезе, другой работы у нас в поселке нет, — говорит Сергей Медведев. — Кто эти люди, которые требуют прекратить открытую добычу? К чему они призывают? К уничтожению главной отрасли нашей экономики?».

По словам сторонников угледобычи, диалога с протестующими им наладить не удалось. Тем не менее, они развернули свои плакаты. «Мы хотим, чтобы наше мнение тоже было услышано, чтобы у врагов угольной отрасли не было повода говорить, что они представляюют интересы всего Кузбасса», — пояснил Медведев.

Пикет завершился без происшествий.

Ранее депутат Госдумы Владимир Мельник выступил с заявлением о политической ангажированности участников антиугольных митингов, а пользователи интернета раскритиковали их лозунги.