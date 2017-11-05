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Празднование Дня народного единства в Кемерове завершилось 7-минутным салютом

Опубликовано , 130 просмотров
Автор текста Анастасия Сергеева, Газета Кемерова

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Фото © Пресс-служба мэрии Кемерово

Празднование Дня народного единства в Кемерове завершилось грандиозным салютом. Как и обещали организаторы, более полутысячи красочных залпов освещали вечернее небо города.

Сегодня в Кемерове целый день шли торжественные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. На площади Советов состоялся грандиозный open-air. Посмотреть на него собрались более 15 000 человек.

Праздник проходил и в Ленинском районе — на бульваре Строителей в программе «Вечеринка 100!» участвовало около 5 000 человек. Кроме того, на стадионе «Химик» открыли зимний сезон.

Завершился праздник настоящим световым шоу. Грандиозный салют над площадью Советов длился почти семь минут.

После салюта кемеровчане смогли добраться домой на общественном транспорте. Для этого во все районы города пустили дополнительные маршруты — более 100 единиц транспорта.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/93208.html

Пресс-служба мэрии Кемерово

Празднование Дня народного единства в Кемерове завершилось грандиозным салютом. Как и обещали организаторы, более полутысячи красочных залпов освещали вечернее небо города.

 

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