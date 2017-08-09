Газеты и интернет
Радио
15°C, слабый проливной дождь
Войти на сайт

Новокузнечане подарили городу в честь юбилея труднодоступный горный перевал

Опубликовано , 126 просмотров
Автор текста Лия Гараева, Комсомольская правда в Кузбассе

#

Фото © s13.stc.all.kpcdn.net

Туристы покорили неизведанный перевал Поднебесных Зубьев

К 400-летию Новокузнецка один из труднопроходимых перевалов Поднебесных Зубьев получил имя «Четырех Веков». Его так назвали участники экспедиции из Новокузнецка, которые смогли покорить ранее неизведанный путь.

На сайте «Новокузнецк 400» сообщили, что перевал ведет с хребта Тигер-Тыш в так называемую «висячую» долину. Снизу чашу долины не видно из-за отрогов. А если на него посмотреть сверху, складывается впечатление, что склон заканчивается высоким скальным обрывом.

Из-за этого раньше никто не пытался покорить перевал. Оказалось, что из «висячей» долины есть удобный путь в верховья ручья Высокогорного. Новокузнечане проложили маршрут по скальным полкам. На седловине перевала туристы установили памятную табличку и флаг 400-летия города. Они также смонтируют фильм о штурме, подготовят географический и туристический отчеты, чтобы нанести перевал «Четырёх Веков» на карту.

Мы шутили между собой в группе, что мы – недобитые романтики. Но это красиво, символично и на самом деле весьма романтично: подарить городу горы. Увековечить юбилей таким образом, — рассказал Павел Лавров, участник экспедиции, редактор проекта «Новокузнецк 400».

Пока что перевалу присвоена «1 А» категория сложности. Для того, что окончательно определить категорию, необходимо пройти перевал в других погодных, сезонных, снежных условиях.

Маршрут можно будет преодолеть без особого альпинистского снаряжения. По крайней мере, когда нет снега. Однако туристам все равно необходимо быть в касках, так как возможны камнепады. Кроме того, на своем пути туристы встретили медведя. К счастью, все обощлось без трагических последствий.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/91294.html

https://s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10149268/inx960x640.jpg

Туристы покорили неизведанный перевал Поднебесных Зубьев

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

МЧС предупреждает кузбассовцев о сильных дождях и грозах

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

Осенью в Кемеровской области откроют экотропу

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Новокузнецке около моста нашли двух раненых мужчин

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове задержали пьяного тракториста за рулем Infinity

VSЁ42
VSЁ42

Жителе Новокузнецка возмущены закрытым мостом через реку

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовец зарубил незваного гостя топором из-за 500 рублей

Новости

Август 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
789
10
111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить