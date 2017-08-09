Новокузнечане подарили городу в честь юбилея труднодоступный горный перевал

Туристы покорили неизведанный перевал Поднебесных Зубьев

К 400-летию Новокузнецка один из труднопроходимых перевалов Поднебесных Зубьев получил имя «Четырех Веков». Его так назвали участники экспедиции из Новокузнецка, которые смогли покорить ранее неизведанный путь.

На сайте «Новокузнецк 400» сообщили, что перевал ведет с хребта Тигер-Тыш в так называемую «висячую» долину. Снизу чашу долины не видно из-за отрогов. А если на него посмотреть сверху, складывается впечатление, что склон заканчивается высоким скальным обрывом.

Из-за этого раньше никто не пытался покорить перевал. Оказалось, что из «висячей» долины есть удобный путь в верховья ручья Высокогорного. Новокузнечане проложили маршрут по скальным полкам. На седловине перевала туристы установили памятную табличку и флаг 400-летия города. Они также смонтируют фильм о штурме, подготовят географический и туристический отчеты, чтобы нанести перевал «Четырёх Веков» на карту.

Мы шутили между собой в группе, что мы – недобитые романтики. Но это красиво, символично и на самом деле весьма романтично: подарить городу горы. Увековечить юбилей таким образом, — рассказал Павел Лавров, участник экспедиции, редактор проекта «Новокузнецк 400».

Пока что перевалу присвоена «1 А» категория сложности. Для того, что окончательно определить категорию, необходимо пройти перевал в других погодных, сезонных, снежных условиях.

Маршрут можно будет преодолеть без особого альпинистского снаряжения. По крайней мере, когда нет снега. Однако туристам все равно необходимо быть в касках, так как возможны камнепады. Кроме того, на своем пути туристы встретили медведя. К счастью, все обощлось без трагических последствий.