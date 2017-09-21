В бюджете Кузбасса увеличили расходы на здравоохранение и культуру

Вчера депутаты облсовета в двух чтениях приняли Закон Кемеровской области «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Изменения были внесены в связи с необходимостью увеличения доходной и расходной частей главного финансового документа региона.

Докладчиком по вопросу выступил замгубернатора Кемеровской области – начальник Главного финансового управления Игорь Малахов, который предложил изменить основные характеристики документа в связи с увеличением доходной части на 1965,7 млн руб. На эту же сумму власти увеличили и размер расходов.

Увеличение доходной части связано главным образом с увеличением налога на прибыль организаций – ввиду повышения экспортных цен на уголь и металл на мировом рынке (1670 млн руб.).

В результате были увеличены расходы на реализацию ряда программ. В том числе на программы «Развитие здравоохранения Кузбасса» (683 млн рублей), «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» (456,3 млн рублей), «Культура Кузбасса» (70,3 млн рублей) и проч.

Депутаты задали Игорю Малахову ряд вопросов. Так, один из них касался уменьшения субвенций из федерального бюджета на мероприятия по решению вопросов занятости населения (снижение составило 159 млн рублей). Игорь Малахов ответил, что это связано с уменьшением количества безработных граждан в нашем регионе. Депутата Николая Максимкина заинтересовала недавно вышедшая в СМИ информация о выпуске региональных ценных бумаг (облигаций) на сумму 9 млрд рублей. Начальник ГФУ подтвердил, что такие планы «были и есть». По его словам, это необходимо для реструктуризации госдолга региона с целью снижения расходов на обслуживание кредитов.

«Это поможет нам сэкономить порядка 300 миллионов», – пояснил Малахов.

Напомним, по данным на 1 августа 2017 года, госдолг Кемеровской области уменьшился на 6,7 млрд рублей по сравнению с началом года.

В результате после минувшей сессии параметры бюджета региона на 2017 год следующие: доходы составят 116517,5 млн рублей, расходы – 116517,5 млн рублей. Добавим также, что в апреле нынешнего года региональные законодатели впервые за несколько последних лет проголосовали за бездефицитный бюджет.