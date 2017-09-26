На сцене кемеровского театра будет играть «Сатирикон»

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Гастроли пройдут с 26 по 29 сентября
Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина приедет с гастролями в Кузбасс.
Кемеровские зрители смогут увидеть спектакли «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера в постановке художественного руководителя театра, народного артиста РФ Константина Райкина и поэтический моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом». «Сатирикон» посетит Кузбасс в рамках программы «Большие гастроли». Кемеровский театр драмы является постоянным участником программы Министерства культуры РФ.
Гастроли пройдут с 26 по 29 сентября