Досрочная сдача ЕГЭ уже завтра стартует в Кемерове и Новокузнецке

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Досрочный период проведения единого государственного экзамена начинается в Кузбассе 23 марта и продлится до 14 апреля.
Как сообщили в областном департаменте образования и науки, для этого планируется открыть три пункта проведения экзаменов в городах Кемерово и Новокузнецк, причем во всех будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение.
В первый день, 23 марта, кузбассовцы сдадут ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ.
В 2017 году во время проведения ГИА будут использоваться новые технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и перевода бланков участников в электронный вид. КИМы по всем учебным предметам на всех экзаменах будут печататься непосредственно в аудиториях, в присутствии участников ЕГЭ.
На территории области в досрочном периоде сдачи ЕГЭ планируют принять участие 454 человека.
По данным департамента, двое из них — выпускники текущего года, пятеро обучаются в образовательных организациях среднего профессионального образования, 445 — выпускники прошлых лет и два выпускника, не прошедшие ГИА в прошлые годы.
Досрочный период проведения единого государственного экзамена начинается в Кузбассе 23 марта и продлится до 14 апреля.