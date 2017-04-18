Учитель из Осинников сдал ЕГЭ по биологии на 100 баллов

Преподаватель биологии лицея №36 Виталий Иванчихин сдал экзамен вместе с учащимися в досрочный период и получил максимально возможный результат.

В Кемеровской области в сдаче экзамена по биологии приняли участие 46 человек. Порогом для участников ЕГЭ определена отметка 36 баллов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сдать ЕГЭ по предмету решил для того, чтобы самому испытать трудности и в дальнейшем более качественно подготовить учеников. Теперь я смогу планировать свои занятия в соответствии с требованиями, сориентироваться чему стоит уделить больше внимания», — пояснил Виталий Иванчихин.

В областном департаменте образования и науки сообщили, что в 2017 году в едином государственном экзамене по биологии произошли изменения в структуре и содержании. Из первой части контрольных измерительных материалов исключены задания с выбором одного верного ответа и добавлены задания с кратким ответом. Общее количество заданий сократилось с 40 до 28, при этом увеличилась продолжительность выполнения экзаменационной работы — с 180 до 210 минут.

Сдать ЕГЭ по любому предмету могут все желающие граждане РФ в досрочный период или резервные дни основного периода.

Для этого необходимо обратиться в управление образования города или района по месту жительства, написать заявление до 1 февраля того года, когда планируется сдача экзамена, уточнили в департаменте.