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Гран-при областной «Студвесны» в этом году получил КузГТУ

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева взял гран-при XXIII областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе-2017».

Гала-концерт, посвященный 70-летию Дня шахтера, прошел накануне в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для отбора на заключительное шоу жюри отсмотрело девять конкурсных концертных программ вузов, а также номера творческих коллективов и отдельных исполнителей. В гала-концерт вошли лучшие выступления по направлениям: «танец», «театр», «инструментальное исполнение», «вокал», «оригинальный жанр и цирк».

За особые заслуги в продвижении фестивальных традиций и развитии художественного творчества студентов памятный знак «Легенда студенческой весны» присужден писателю, актеру и режиссеру Евгению Гришковцу.

«Гран-при областного фестиваля выиграл Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева. Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский вручил представителям вуза диплом и символическую вагонетку с углем», — отметили в обладминистрации.

Первое место в конкурсе концертных программ в этом году занял Кемеровский государственный университет, второе место разделили КузГТУ и Кемеровский государственный институт культуры, третье место — у Кемеровского государственного медицинского университета.

Делегация лучших кузбасских студентов примет участие в юбилейном XXV фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 19 мая в Москве и Туле.

Гала-концерт всероссийского фестиваля состоится в Большом концертном зале Государственного Кремлевского Дворца.

«Студвесна в Кузбассе» является этапом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителями которого являются Минобрнауки и Министерство культуры РФ, Российский союз молодежи. Традиционный фестиваль творчества талантливой молодежи в регионе проводят департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, областной совет ректоров вузов и союз молодежи Кузбасса.

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Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева взял гран-при XXIII областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе-2017».

 

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