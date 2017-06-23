Новокузнецкий театр кукол участвует в международном фестивале Кукart

Театр кукол «Сказ» из Новокузнецка примет участие в XIII международном фестивале кукольных театров.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге 22-30 июня при поддержке Министерства культуры РФ, комитета по культуре Санкт-Петербурга, Союза театральных деятелей РФ.

«Участие в основной, клубной и специальной программах примут коллективы из России, Великобритании, Ирана, Бразилии, Польши, Германии, Израиля, Эстонии, Болгарии, Сербии, Беларуси, Италии, Словакии, Боснии и Герцеговины», — отметили в ведомстве.

Завтра, 24 июня, творческая группа Новокузнецкого театра кукол в рамках специальной программы «Петрушки на Невском» покажет спектакль «Иван — царский сын» в постановке главного режиссёра, заслуженного артиста России Юрия Самойлова.