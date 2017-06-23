Новокузнецкий театр кукол участвует в международном фестивале Кукart

Последние новости:
Жара до +34°С сохранится в Кузбассе до начала следующей недели
ЕГЭ по русскому на 100 баллов сдали 85 кузбасских выпускников
Губернаторские учебные заведения масштабно отметили выпускной
Жители Кузбасса всё чаще оформляют пенсию по интернету
Студенты и беспилотники следят за порядком на кузбасских пляжах
Театр кукол «Сказ» из Новокузнецка примет участие в XIII международном фестивале кукольных театров.
Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.
Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге 22-30 июня при поддержке Министерства культуры РФ, комитета по культуре Санкт-Петербурга, Союза театральных деятелей РФ.
«Участие в основной, клубной и специальной программах примут коллективы из России, Великобритании, Ирана, Бразилии, Польши, Германии, Израиля, Эстонии, Болгарии, Сербии, Беларуси, Италии, Словакии, Боснии и Герцеговины», — отметили в ведомстве.
Завтра, 24 июня, творческая группа Новокузнецкого театра кукол в рамках специальной программы «Петрушки на Невском» покажет спектакль «Иван — царский сын» в постановке главного режиссёра, заслуженного артиста России Юрия Самойлова.
Театр кукол «Сказ» из Новокузнецка примет участие в XIII международном фестивале кукольных театров.