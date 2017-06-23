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ЕГЭ по русскому на 100 баллов сдали 85 кузбасских выпускников

Опубликовано , 87 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Подведены предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился в основной срок сдачи экзамена 9 июня. Участниками экзамена в Кузбассе стали 10 256 человек, 85 из них получили максимальный балл.

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом. Минимальный порог для получения аттестата 24 балла не преодолели 11 участников экзамена.

«Отрадно, что в этом году ребята показали более глубокие знания по русскому языку. В прошлом году в Кузбассе было 67 стобалльников по этому предмету, а в 2017 году на 18 человек больше смогли показать максимальный результат», — отметил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

Благодаря широкомасштабному внедрению новой технологии сканирования работ участников в пунктах проведения экзаменов проверка работ и обработка результатов ЕГЭ по русскому языку завершена раньше установленного срока. Участники экзамена смогли узнать свой результат на пять дней раньше – с 22 июня.

Ознакомиться с результатами ЕГЭ выпускники 2017 года могут в своей школе, выпускники прошлых лет – по месту регистрации на сдачу экзамена. Также участники ЕГЭ могут узнать свои результаты на сайте Областного центра мониторинга качества образования и на официальном информационном портале единого государственного экзамена.

Как отметили в департаменте, выпускники этого года, которые не смогли набрать необходимый для получения аттестата минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, но получили положительный результат на ЕГЭ по математике, смогут пересдать экзамен по русскому языку в резервный срок сдачи – 29 июня.

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Подведены предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился в основной срок сдачи экзамена 9 июня. Участниками экзамена в Кузбассе стали 10 256 человек, 85 из них получили максимальный балл.

 

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