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Сорок мальчиков и 44 девочки родились в Кузбассе на Рождество

Опубликовано , 31 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © syl.ru

В Рождество Христово население области пополнилось почти на сто человек: в праздник, 7 января, на свет появились 40 мальчиков и 44 девочки.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Больше всего детей родилось в Кемерове (20) и в Новокузнецке (18).

В Прокопьевске появились на свет семь малышей, в Киселевске и в Юрге – по пять, в Междуреченске – четыре, в Тяжинском – два.

В областном клиническом перинатальном центре имени Решетовой родились семь детей.

Как уточнили в обладминистрации, в 2016 году в Рождество в регионе родились 75 детей, в том числе одна двойня.

В рамках объявленной губернатором Аманом Тулеевым акции «Родился ребенок» все женщины, ставшие мамами в Рождество, получат по 10 тыс. рублей на ребенка и медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Напомним, областная акция «Родился ребенок» проводится по инициативе Тулеева с 2000 года: на Новый год, Рождество, 8 Марта, в День защиты детей и в День матери.

В этот Новый год в Кузбассе родились 56 детей: 27 мальчиков и 29 девочек.

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В Рождество Христово население области пополнилось почти на сто человек: в праздник, 7 января, на свет появились 40 мальчиков и 44 девочки.

 

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