Кемеровчане заняли три призовых места на Кубке мира по ледолазанию

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В городе Чонгсон (Южная Корея) состоялся этап Кубка мира по ледолазанию, на котором кемеровчане заняли три призовых места.
В соревнованиях, которые прошли 14-15 января, приняли участие 33 сильнейших спортсмена из восьми стран, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В дисциплине «лазание на скорость» все три призовых места заняли кемеровские спортсмены.
Победа досталась мастеру спорта международного класса Павлу Батушеву, второе место завоевал мастер спорта международного класса Владимир Карташев, третье место – мастер спорта международного класса Кирилл Колчегошев.
Тренирует спортсменов Светлана Бушуева, заслуженный тренер России, тренер-преподаватель Областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.
В городе Чонгсон (Южная Корея) состоялся этап Кубка мира по ледолазанию, на котором кемеровчане заняли три призовых места.