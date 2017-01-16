Кемеровчане заняли три призовых места на Кубке мира по ледолазанию

В городе Чонгсон (Южная Корея) состоялся этап Кубка мира по ледолазанию, на котором кемеровчане заняли три призовых места.

В соревнованиях, которые прошли 14-15 января, приняли участие 33 сильнейших спортсмена из восьми стран, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В дисциплине «лазание на скорость» все три призовых места заняли кемеровские спортсмены.

Победа досталась мастеру спорта международного класса Павлу Батушеву, второе место завоевал мастер спорта международного класса Владимир Карташев, третье место – мастер спорта международного класса Кирилл Колчегошев.

Тренирует спортсменов Светлана Бушуева, заслуженный тренер России, тренер-преподаватель Областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.