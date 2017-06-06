Жители Кузбасса занимаются спортом активнее, чем в большинстве регионов РФ

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Кузбасс вошёл в ТОП-5 регионов-лидеров по проценту населения, занимающегося спортом, сообщил министр Павел Колобков.
В Совете Федерации ФС РФ состоялось очередное пленарное заседание в рамках «правительственного часа». Министр выступил с докладом по вопросу развития в стране массового спорта.
По словам главы ведомства, за последние восемь лет число россиян, занимающихся спортом, выросло более чем в два раза. Сейчас это 34,2% против 16% в 2008 году.
«В лидерах — Краснодарский край (46,7%), Белгородская область (42,1 %), Республика Татарстан (41,5 %), Кемеровская область (41,3 %), Республика Дагестан (40,9 %)», — сообщил Павел Колобков.
Как добавил министр, ссылаясь на прогнозы ведомства, к 2020 году регулярно спортом будут заниматься более 40% населения страны.
Кемеровская область также является одним из лидеров России по внедрению комплекса ГТО. По данным минспорта, Кузбасс стабильно входит в первый десяток регионов по активности жителей в сдаче нормативов.
Толчком к активному развитию массового спорта в регионе послужил областной комплекс ГТЗО («Готов к труду и защите Отечества»), который начали реализовывать в 2010 году по инициативе Амана Тулеева. Первыми нормативы сдали школьники, студенты.
Всего с 2010 по 2014 годы комплекс сдали более 900 тыс. детей, подростков, юношей и девушек. Из них 50 тыс. превысили норматив и получили губернаторские значки и премии. Отличники физподготовки включены в спортивный резерв. Возродить движение помогли пенсионеры и ветераны спорта Кузбасса, доказавшие своим примером, что сдача нормативов по силам в любом возрасте.
В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возвращении норм ГТО для всех россиян.
В настоящее время во всех 34 территориях Кузбасса работают муниципальные центры тестирования. На сайте всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО зарегистрированы почти 174,6 тыс. кузбассовцев. В регионе проводятся праздники, мастер-классы и фестивали, посвящённые проекту. При этом 10,4 тыс. жителей области уже получили «золотые», «серебряные», «бронзовые» знаки отличия.
Кузбасс вошёл в ТОП-5 регионов-лидеров по проценту населения, занимающегося спортом, сообщил министр Павел Колобков.