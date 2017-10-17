Полторы тысячи кемеровчан сдали нормативы ГТО в один день

В «Единый день ГТО», который прошёл в Кемеровском легкоатлетическом манеже, одновременно сдали нормативы 1,5 тыс. кемеровчан.

Активистов спортивного движения поприветствовал глава города Илья Середюк, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

«Кемерово – город спортивных, целеустремлённых людей, горожане имеют возможность заниматься спортом как на закрытых площадках, так и в спортивных зонах парков и скверов, поэтому для нас важно создавать современную развитую спортивную инфраструктуру, которая востребована и детьми, и взрослыми», – отметил Середюк.

В «Единый день ГТО» спортивно ориентированные кемеровчане – представители администрации города, сотрудники муниципальных учреждений культуры и спорта и другие активные горожане, сдавали нормативы по нескольким видам испытаний.

В частности, как уточнили в горадминистрации, участники спортивного праздника выполняли наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из положения лёжа на спине.

Илья Середюк вручил особо отличившимся школьникам города знаки ГТО.

Так, за успешное выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» золотой знак отличия получил Никита Мель (лицей №23), серебряные знаки вручены Александру Броновицкому, Тимофею Грищуку, Ивану Овсянникову, Владиславу Турушеву, Софье Шашковой, Семёну Яковлеву, учащимся школы №45; Павлу Таскину и Виктору Лобанову (школа №33). Бронзовым знаком награждён Сергей Воронин из школы №33.