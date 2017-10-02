В Кузбассе завершилась благотворительная акция по доставке угля

Бесплатное топливо на зиму по губернаторской акции, посвящённой Дню шахтёра, получили 13,8 тыс. кузбасских семей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, доставка гуманитарного угля нуждающимся жителям завершилась.

«Акция прошла уже 20-й раз по инициативе губернатора Амана Тулеева и при поддержке угольных компаний Кузбасса. По традиции она была приурочена к главному празднику региона — Дню шахтёра», — напомнили в пресс-службе.

Всего за четыре месяца по 4 тонны благотворительно угля получили 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. семей ветеранов-горняков и 11 тыс. малообеспеченных семей.

Как отметил заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов, в этом году угольные компании начали отгрузку благотворительного угля раньше обычного, доставка завершена с перевыполнением плана.

«Уголь для социальной поддержки жителей частного сектора Кемеровской области предоставлен качественный – сортовой крупнокусковой», — отметили в обладминистрации.

Как и в предыдущие годы, углём обеспечены кузбассовцы старшего поколения с размером пенсии, не превышающей 150% прожиточного минимума, а также малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, которые не имеют льгот на приобретение угля по федеральному или региональному законодательству. Также по традиции благотворительный уголь получили ветераны угольной промышленности.