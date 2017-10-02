В Кузбассе завершилась благотворительная акция по доставке угля

План доставки гуманитарного угля в Кузбассе выполнен на 93%
Столицей Дня шахтёра-2018 в Кузбассе станет Таштагольский район
Областные торжества в честь 70-летия Дня шахтёра проходят в Междуреченске
Путин поблагодарил Тулеева за вклад в развитие угольной отрасли
«Город эльфов» появился в Междуреченске накануне Дня шахтёра
Бесплатное топливо на зиму по губернаторской акции, посвящённой Дню шахтёра, получили 13,8 тыс. кузбасских семей.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, доставка гуманитарного угля нуждающимся жителям завершилась.
«Акция прошла уже 20-й раз по инициативе губернатора Амана Тулеева и при поддержке угольных компаний Кузбасса. По традиции она была приурочена к главному празднику региона — Дню шахтёра», — напомнили в пресс-службе.
Всего за четыре месяца по 4 тонны благотворительно угля получили 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. семей ветеранов-горняков и 11 тыс. малообеспеченных семей.
Как отметил заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов, в этом году угольные компании начали отгрузку благотворительного угля раньше обычного, доставка завершена с перевыполнением плана.
«Уголь для социальной поддержки жителей частного сектора Кемеровской области предоставлен качественный – сортовой крупнокусковой», — отметили в обладминистрации.
Как и в предыдущие годы, углём обеспечены кузбассовцы старшего поколения с размером пенсии, не превышающей 150% прожиточного минимума, а также малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, которые не имеют льгот на приобретение угля по федеральному или региональному законодательству. Также по традиции благотворительный уголь получили ветераны угольной промышленности.
Бесплатное топливо на зиму по губернаторской акции, посвящённой Дню шахтёра, получили 13,8 тыс. кузбасских семей.