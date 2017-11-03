Тимати станет хедлайнером боксёрского шоу «Битвы в Сибири» в Кемерове

Впервые за десять лет Тимати приедет в Кемерове: популярный исполнитель станет хедлайнером зрелищного боксёрского шоу «Битва в Сибири».

Грандиозное мероприятие пройдёт 9 декабря в кемеровском СРК «Арена», сообщает организатор шоу «Кузбасская медиагруппа».

Женский бокс от Кузбасса представят: член сборной России, победительница первенства мира и первенств России, призёр чемпионата страны Анна Анфиногенова; серебряный призёр Кубка России, чемпионка России и международных турниров Лилия Аетбаева.

Главный бой вечера — подтверждение чемпиона мира по версии WBC silver — проведёт Миша Алоян.

Он непобеждённый российский боксер-профессионал, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы, двукратный чемпион мира.

«Праздник бокса будет сопровождать яркое шоу, а его хедлайнером станет популярный исполнитель Тимати, который на сегодняшний день является главным ньюсмейкером российской Hip-Hop и R'n'B сцены и первым отечественный хип-хоп-исполнителем, вышедшим на международный музыкальный рынок», — отмечают организаторы.