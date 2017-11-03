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Тимати станет хедлайнером боксёрского шоу «Битвы в Сибири» в Кемерове

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © n1s1.hsmedia.ru

Впервые за десять лет Тимати приедет в Кемерове: популярный исполнитель станет хедлайнером зрелищного боксёрского шоу «Битва в Сибири».

Грандиозное мероприятие пройдёт 9 декабря в кемеровском СРК «Арена», сообщает организатор шоу «Кузбасская медиагруппа».

Женский бокс от Кузбасса представят: член сборной России, победительница первенства мира и первенств России, призёр чемпионата страны Анна Анфиногенова; серебряный призёр Кубка России, чемпионка России и международных турниров Лилия Аетбаева.

Главный бой вечера — подтверждение чемпиона мира по версии WBC silver — проведёт Миша Алоян.

Он непобеждённый российский боксер-профессионал, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы, двукратный чемпион мира.

«Праздник бокса будет сопровождать яркое шоу, а его хедлайнером станет популярный исполнитель Тимати, который на сегодняшний день является главным ньюсмейкером российской Hip-Hop и R'n'B сцены и первым отечественный хип-хоп-исполнителем, вышедшим на международный музыкальный рынок», — отмечают организаторы.

Билеты на шоу «Битва в Сибири» можно приобрести в кассе СРК «Арена» и на сайте kassy.ru.

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Впервые за десять лет Тимати приедет в Кемерове: популярный исполнитель станет хедлайнером зрелищного боксёрского шоу «Битва в Сибири».

 

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