В Кузбассе начался турнир по спортивной гимнастике на призы Марии Филатовой

В Ленинске-Кузнецком впервые проводится областной турнир по спортивной гимнастике на призы двукратной чемпионки Марии Филатовой. Состязания пройдут на базе регионального центра спортивной подготовки по спортивной гимнастике с 19 по 21 октября.

«Участниками станут более 60 юных гимнастов из Кузбасса, а также Алтайского края и Новосибирской области. За медали будут бороться девочки (7-9 лет), юниорки (9-12 лет), мальчики (9-11 лет), юниоры (11-14 лет)», — сообщили в областной администрации.

Главным судьёй состязаний станет Евгений Сафиулин. Церемония открытия состоится 20 октября, в 14:00.