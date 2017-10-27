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X фестиваль любителей настольного тенниса Сибири проходит в Кемерове

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Александра Орешина

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Фото © svgz.ru

Юбилейный фестиваль стартовал с соревнований юных участников, которые проходят на двух площадках: в клубе настольного тенниса «Луч» детско-юношеской спортивной школы № 5 и в клубе по месту жительства «Союз» на бульваре Строителей, 12.

Всего в этом году фестиваль объединит около 500 любителей настольного тенниса и именитых спортсменов в возрасте от 7 до 80 лет из разных регионов Сибирского федерального округа. В том числе за победу поборются люди с ограниченными возможностями здоровья, — сообщает пресс-служба администрации области.

28-29 октября в губернском центре спорта «Кузбасс» на 20 столах сразятся опытные спортсмены.

Открытие соревнований состоится 28 октября в 13 час. в универсальном зале ГЦС «Кузбасс».

В программе – мастерский турнир среди лучших спортсменов Сибири и России. Среди участников члены сборной России, мастера спорта России международного класса.

Соревнования проходят при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова, городской федерации настольного тенниса, благотворительного фонда «Доброе дело» и др.

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Юбилейный фестиваль стартовал с соревнований юных участников, которые проходят на двух площадках: в клубе настольного тенниса «Луч» детско-юношеской спортивной школы № 5 и в клубе по месту жительства «Союз» на бульваре Строителей, 12.

 

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