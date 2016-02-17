«Весёлый молочник» Джастас Уолкер оценил инициативу Тулеева по раздаче земель

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По мнению Уолкера, идея раздать 2,5 гектара земли — верная, но кузбасским властям стоит задуматься об увеличении площади выделяемых земель.
Американский фермер Джастас Уолкер, уже несколько лет ведущий хозяйство в Красноярском крае и прославившийся в интернете как «Веселый молочник», прокомментировал предложение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о бесплатном выделении земель кузбассовцам под личное подсобное или фермерское хозяйство.
Видео с комментарием фермера размещено на видеохостинге YouTube.
Уолкер называет идею Тулеева по бесплатной раздаче земель не иначе, как «светлой» и предлагает кузбасским властям подумать о возможности выделения не 2,5 гектаров земли, а двадцати — чтобы у профессионального фермера было понимание, что «он не на выживание будет работать, а на перспективу».
«Я уверен, что тогда со всей России начнут съезжаться в Кемеровскую область», — сказал Уолкер, добавив, что на таких условиях может приехать и сам.
Напомним, что по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в конце минувшего года областным парламентом был принят закон, регламентирующий выделение 2,5 гектаров земли жителям области на льготных условиях. Так, земля выдается в безвозмездное пользование под личное подсобное или фермерское хозяйство, а также под индивидуальное жилищное строительство сроком на пять лет.
По истечении пяти лет при условии соблюдения разрешенного вида использования земля может быть абсолютно бесплатно передана в собственность.
Да где уж там, съезжаться будут... ?! Отсюда бежать надо куда глаза глядят, всю землю изрыли, люди «живут» теряя здоровье в зоне экологического бедствия!!! Ну и под ИЖС эту землю исп-ть нельзя!!!