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Кандидат в мастера спорта из Кузбасса победил на всероссийском турнире по боксу

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © 1kmg.ru

Кузбассовец, кандидат в мастера спорта по боксу Алексей Кутылкин стал победителем всероссийского турнира по боксу класса А на призы депутата Государственной Думы, Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

В этом году турнир собрал около сотни спортсменов из девяти регионов страны. В посёлке Агинском Забайкальского края за титул чемпионов и звания мастеров спорта боксёры соревнуются уже в 14-й раз, сообщили «МедиаКузбассу» в «Кузбасской медиагруппе».

В весовой категории до 69 кг представитель Кузбасса Алексей Кутылкин провёл четыре боя, одержав четыре победы и выполнив норматив мастера спорта.

Алексей Кутылкин в 2016 году был победителем первенства Сибирского федерального округа, а в марте 2017 года занял первое место в обществе профсоюзов «Россия». Тренируется боксёр под руководством мастера спорта международного класса Алексея Зубка и заслуженного тренера России Николая Кутловского.

Поддержкой и развитием бокса в Кузбассе занимается Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз». В июле 2017 года ХК «СДС» выступила генеральным спонсором первого в истории Дня российского бокса в Москве, организацией мероприятия занималась «Кузбасская медиагруппа». В рамках праздника на Красной площади 3 тыс. человек установили рекорд Гиннесса по самой массовой открытой тренировке.

Затем здесь прошли профессиональные бои, где титул чемпиона мира WBC Silver завоевал кузбасский боксер Миша Алоян. Накануне 15 тысяч человек в 15 регионах России провели массовые тренировки по случаю первого Дня российского бокса. Самым массовым мероприятие получилось в Кемерове: на стадионе «Химик» в боксерскую стойку встали 5 тысяч человек.

Совместно с администрацией Кемеровской области в мае 2017 года «СДС» принял решение о создании в Кузбассе Центра бокса российского значения, который займётся профессиональной подготовкой боксёров, учебно-тренировочными сборами российских спортсменов, обучением судей.

Первым шагом в реализации стратегически важной задачи стало проведение вечера бокса, организованного «Кузбасской медиагруппой». 11 мая Кузбасс впервые принял серию боев по боксу по версиям WSB (¼ финала 7 сезона) и титульные бои по версии WBA.

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http://1kmg.ru/

Кузбассовец, кандидат в мастера спорта по боксу Алексей Кутылкин стал победителем всероссийского турнира по боксу класса А на призы депутата Государственной Думы, Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

 

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