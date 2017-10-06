Всероссийские соревнования по корэш стартуют в Кемерове

Соревнования по национальной борьбе корэш «Кубок Сибири» среди мужчин и юношей пройдут 6-8 октября в губернском центре спорта «Кузбасс».

Участие примут более 100 спортсменов в возрасте 17-18 лет из десяти регионов России.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, турнир собрал спортсменов из Кемеровской, Новосибирской, Томской и Тюменской областей, республик Татарстан, Тыва и Хакасия, Красноярского и Алтайского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Сегодня в ГЦС «Кузбасс» будет работать мандатная комиссия, пройдёт совещание судейской коллегии и представителей команд, также в программе — взвешивание участников соревнований», — уточнили в пресс-службе.

Завтра, 7 октября, в 12:00 состоится торжественная церемония открытия турнира, предварительные и финальные встречи спортсменов.

Организуют турнир Федерация корэш России, областные департамент молодёжной политики и спорта, а также Федерация сохранения культуры малых народов Кемеровской области и национальных видов спорта при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова.

Корэш — традиционные виды борьбы у тюркских народов. У башкир, татар и чувашей она представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национальных праздников. Участники борются в стойке стоя, их броски и приёмы оценивают судьи.