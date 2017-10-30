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Артём Вахитов третий раз защитил титул чемпиона мира по версии GLORY

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © myaitai-ataka.ru

Во Франции состоялся международный турнир по профессиональному кикбоксингу GLORY 47 Lyon, в котором приняли участие лучшие бойцы мира.

Кузбассовец Артём Вахитов третий раз защитил титул чемпиона мира по версии GLORY среди профессионалов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В полутяжёлой весовой категории (до 95 кг) победу в пятираундовом титульном поединке единогласным решением судей одержал кузбасский тайбоксёр Артём Вахитов.

Его соперником был бразильский боец Ариэль Мачадо.

Как рассказали в департаменте молодёжной политики и спорта, Артём Вахитов – прокопчанин, заслуженный мастер спорта России, выступает в тайском боксе и кикбоксинге, тренируется у Виталия Миллера.

Ему удалось восстановиться после обострившейся в феврале травмы руки и победно вернуться в ринг.

В итоге он в третий раз защитил принадлежащий ему титул чемпиона мира версии GLORY среди профессионалов.

«Ранее Артём подтверждал титул чемпиона мира по версии GLORY в ноябре 2016 года в Ницце, тогда его соперником был представитель Конго Зак Мвекасса, а также в феврале 2017 года в Чикаго, где Вахитов техническим нокаутом одержал победу над Сауло Кавалари из Бразилии», — напомнили в департаменте.

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Во Франции состоялся международный турнир по профессиональному кикбоксингу GLORY 47 Lyon, в котором приняли участие лучшие бойцы мира.

 

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