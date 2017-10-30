Последние новости:
Уборка зерновых культур завершилась в Кемеровской области
В Кемерове закупили спецтехнику для уборки дорог на 300 миллионов рублей
Жителю Ленинска-Кузнецкого грозит до 10 лет за «лечение» марихуаной
Более 850 дорожников участвуют в очистке кузбасских трасс от первого снега
В Кузбассе завершился навигационный сезон для маломерных судов
Во Франции состоялся международный турнир по профессиональному кикбоксингу GLORY 47 Lyon, в котором приняли участие лучшие бойцы мира.
Кузбассовец Артём Вахитов третий раз защитил титул чемпиона мира по версии GLORY среди профессионалов, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В полутяжёлой весовой категории (до 95 кг) победу в пятираундовом титульном поединке единогласным решением судей одержал кузбасский тайбоксёр Артём Вахитов.
Его соперником был бразильский боец Ариэль Мачадо.
Как рассказали в департаменте молодёжной политики и спорта, Артём Вахитов – прокопчанин, заслуженный мастер спорта России, выступает в тайском боксе и кикбоксинге, тренируется у Виталия Миллера.
Ему удалось восстановиться после обострившейся в феврале травмы руки и победно вернуться в ринг.
В итоге он в третий раз защитил принадлежащий ему титул чемпиона мира версии GLORY среди профессионалов.
«Ранее Артём подтверждал титул чемпиона мира по версии GLORY в ноябре 2016 года в Ницце, тогда его соперником был представитель Конго Зак Мвекасса, а также в феврале 2017 года в Чикаго, где Вахитов техническим нокаутом одержал победу над Сауло Кавалари из Бразилии», — напомнили в департаменте.
Во Франции состоялся международный турнир по профессиональному кикбоксингу GLORY 47 Lyon, в котором приняли участие лучшие бойцы мира.