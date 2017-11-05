Сотни любителей коньков открыли ледовый сезон на стадионе «Химик» в Кемерове

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Сегодня спортивно настроенные кемеровчане всех возрастов могут насладиться любимым видом спорта на стадионе «Химик» в центре города.
Во Дворце зимних видов спорта на улице Кирова, 41 проходит тожественное открытие ледового сезона «Все на коньки!».
Как сообщает пресс-служба мэрии, спортивный праздник начался в 17:00 и продлится до 21:00.
«В программе — церемония открытия, ледовое шоу, массовое катание. Хорошее настроение гарантировано!», — отмечают организаторы.
Коньки можно бесплатно получить в пункте проката стадиона или принести с собой.
По предварительным подсчётам, мероприятие уже посетили более 400 человек, и праздник продолжается.
Напомним, что сегодня в столице Кузбасса проходит open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею». Праздник в честь Дня народного единства и грядущего юбилея города начался в 17:00 на площади Советов.
Для жителей и гостей города подготовили грандиозную развлекательную программу. На протяжении четырёх часов выступают музыканты и DJ.
Любители шашлыков смогут приобрести свежеприготовленное мясное лакомство, а к горячему чаю подойдёт сладкая и сытная выпечка. А на полевой кухне подготовили 4 тыс. порций каши.
В 19:30 состоится праздничный салют: более 500 красочных залпов осветят вечернее небо города на протяжении почти семи минут.
Сегодня спортивно настроенные кемеровчане всех возрастов могут насладиться любимым видом спорта на стадионе «Химик» в центре города.