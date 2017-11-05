Сотни любителей коньков открыли ледовый сезон на стадионе «Химик» в Кемерове

Сегодня спортивно настроенные кемеровчане всех возрастов могут насладиться любимым видом спорта на стадионе «Химик» в центре города.

Во Дворце зимних видов спорта на улице Кирова, 41 проходит тожественное открытие ледового сезона «Все на коньки!».

Как сообщает пресс-служба мэрии, спортивный праздник начался в 17:00 и продлится до 21:00.

«В программе — церемония открытия, ледовое шоу, массовое катание. Хорошее настроение гарантировано!», — отмечают организаторы.

Коньки можно бесплатно получить в пункте проката стадиона или принести с собой.

По предварительным подсчётам, мероприятие уже посетили более 400 человек, и праздник продолжается.

Напомним, что сегодня в столице Кузбасса проходит open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею». Праздник в честь Дня народного единства и грядущего юбилея города начался в 17:00 на площади Советов.

Для жителей и гостей города подготовили грандиозную развлекательную программу. На протяжении четырёх часов выступают музыканты и DJ.

Любители шашлыков смогут приобрести свежеприготовленное мясное лакомство, а к горячему чаю подойдёт сладкая и сытная выпечка. А на полевой кухне подготовили 4 тыс. порций каши.