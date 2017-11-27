Бильярдист Фрейзе завоевал Кубок Кузбасса по свободной пирамиде

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Обладателем Кубка Кемеровской области по свободной пирамиде стал кемеровский бильярдист Андрей Фрейзе.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 25-26 ноября в Кемерове состоялся Кубок Кемеровской области по бильярдному спорту (свободная пирамида) среди мужчин.
В турнире приняли участие 33 спортсмена из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Осинников, Мариинска, Белова, Анжеро-Судженска.
Перове место завоевал мастер спорта России международного класса Андрей Фрейзе, второе место у кандидата в мастера спорта России Романа Ильинова, «бронзу» разделили мастера спорта России Сергей Тузов и Дмитрий Чичканаков.
Соревнования стали заключительным областным рейтинговым турниром в уходящем году среди мужчин. 16-17 декабря 16 сильнейших кузбасских бильярдистов сразятся за звание абсолютного чемпиона области 2017 года.
Обладателем Кубка Кемеровской области по свободной пирамиде стал кемеровский бильярдист Андрей Фрейзе.