В Кемерове установят рекорд России по самой массовой тренировке боксёров

Сегодня, 21 июля, в Кемерове на стадионе «Химик» и одновременно ещё в шести городах России: Санкт-Петербурге, Тюмени, Краснодаре, Хабаровске, Грозном и Перми — пройдёт самая массовая тренировка по боксу.

Это грандиозное спортивное событие войдёт в «Книгу рекордов России».

Организатором мероприятия выступила «Кузбасская медиагруппа» при поддержке администрации Кемеровской области и ХК «Сибирский Деловой Союз».

На стадионе «Химик» будут одновременно боксировать 5 тысяч человек при участии почётных гостей.

Как уточнили организаторы, это будет заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике, призёр чемпионатов Европы 2009 и 2011 годов, пятикратный победитель чемпионатов России Александр Деревягин, Олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле по спортивной ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко, победитель кубка мира по марафону в 1991 году в Лондоне Яков Толстиков и другие именитые спортсмены.

Разминку проведёт российский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр 2004 года, обладатель серебряной медали летней Олимпиады-2000, чемпион Европы 2004 года Гайдарбек Гайдарбеков.

Как отмечают организаторы, подобные мероприятия станут хорошим стимулом и основой развития спорта и здорового образа жизни на территории Кемеровской области, а также помогут в воспитании новых Олимпийских чемпионов.

Акция проводится в рамках Дня российского бокса, который в 2017 году будут отмечать впервые.

В Москве самая массовая тренировка состоится 22 июля на Красной площади. Она пройдёт под руководством Олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лазутина, а также под эгидой «Мировых рекордов Гиннеса», чьи представители зафиксируют новый мировой рекорд в номинации «Самая массовая тренировка по боксу».