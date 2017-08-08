ЖКХ Топкинского района оштрафовали за загрязнение двух рек

Природоохранники оштрафовали предприятие-нарушителя на 240 тысяч рублей.

Департамент природных ресурсов и экологии привлёк к ответственности муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Топкинского района за сбросы в реки Черемшанка и Большая Камышная.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника департамента природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого.

В Черемшанке, которая является притоком реки Иня, водится плотва, елец, пескарь, окунь, а Большая Камышная, приток Томи, богата щукой, ершом, карасём и ценным хариусом.

Пресечение фактов сброса поможет сохранить биоресурсы, прежде всего, планктон и кормовой бентос, которыми питается рыба.

«Гибель ихтеофауны скажется на всей кормовой цепочке, поэтому нам принципиально важно сохранить экологическое равновесие, сберечь природу для будущих поколений, и мы настроены в этой работе не только на жёсткие санкции, но и на сотрудничество с предприятиями всех отраслей экономики», — подчеркнул Сергей Высоцкий.

Сохранение биоразнообразия в водоёмах Кузбасса по-прежнему остаётся одной из важнейших задач природоохранных служб, поэтому департамент продолжит тщательно следить за соблюдением предприятиями норм российского законодательства в экологической сфере, отметил глава ведомства.