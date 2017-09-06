В кузбасском колледже откроют спортивный комплекс под открытым небом

В Юргинском технологическом колледже 8 сентября откроется современный физкультурно-спортивный комплекс под открытым небом. Об этом сообщили в ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы».

Там появились мини-стадион со специальным бесшовным покрытием, круговая беговая дорожка на 200 метров, волейбольная площадка и поле для игры в мини-футбол. Также в спортивном комплексе есть три сектора для прыжков в длину и высоту, теннисный корт и четыре беговые дорожки по 60 метров.

«На будущий год планируем установить спортивные тренажеры и трибуны для болельщиков порядка 150-180 мест. Уже сегодня в новом спортивном комплексе одновременно могут заниматься до 120 студентов», — отметил директор колледжа Геннадий Павлючков.

В настоящее время Юргинский технологический колледж ведёт обучение по 11 профессиям и специальностям, в том числе дизайну, поварскому делу и парикмахерскому искусству.