Более восьми тысяч любителей бега вышли на старт «Кросса нации-2017» в Кузбассе

16 сентября в Кемеровской области одиннадцатый раз прошел всероссийский день бега. Участие приняли более восьми тысяч жителей, — сообщает пресс-служба обладминистарции

Центральный старт состоялся в Сосновом бору Кемерова. На лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 собрались около 1,5 тыс. человек. К «Кроссу нации» в этом году присоединились олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле по спортивной ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко, победитель Кубка мира по марафону в 1991 году в Лондоне Яков Толстиков и др.

В забеге почетных гостей первенствовали Алексей Синицын и Ирина Кудряшова. Победителями в своих дисциплинах также стали кемеровчане Андрей Ронжин (среди мужчин в массовом забеге), Егор Ломакин (среди мужчин на дистанции 6 км), Кирилл Ягупа (среди юниоров до 20 лет на дистанции 4 км), Виктор Горшков (среди юношей до 18 лет на дистанции 2 км), Михаил Борзов (среди мальчиков до 9 лет на дистанции 1 км), Маргарита Новгородцева (среди женщин на дистанции 4 км), Жанна Меньшова (среди юниорок до 20 лет на дистанции 4 км), Анастасия Клещ (среди девочек до 9 лет на дистанции 1 км). Кроме того, в массовом забеге среди женщин сильнейшей стала Злата Чентаева из Анжеро-Судженска, на дистанции 2 км среди девушек до 18 лет победила Вероника Самошкина из Промышленновского района.

В номинации «Самый опытный участник» отмечен Иван Буянов 1933 года рождения, в номинации «Самый юный участник» — Мирослава Билоус 2016 года рождения.

Победители и призеры получили кубки, грамоты и медали Министерства спорта Российской Федерации и департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.

В этот же день в Сосновом бору состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет VIIIлетней спартакиады ветеранов спорта Кемеровской области. За победу боролись более 100 человек из Кемерова, Анжеро-Судженска, Березовского, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Мысков, Прокопьевска, а также районов Гурьевского, Кемеровского, Промышленновского и Топкинского.

Победителями в командном первенстве стали команды Кемерова и Тайги. К примеру, сильнейшим среди мужчин в возрасте 40-49 лет на дистанции 2 км признан Александр Лахно (Кемерово), на дистанции 1 км среди мужчин 50-59 лет — Сергей Третьяк (Тайга), среди мужчин 60 лет и старше на дистанции 500 м — Виктор Митрохин (Тайга), среди женщин 55 лет и старше на дистанции 500 м — Гельниса Корчуганова (Кемерово).