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Пьяный мужчина ночью разгромил киоск и украл почти 200 пачек сигарет

Опубликовано , 29 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © kyrtag.kg

Жителю Анжеро-Судженска грозит до пяти лет тюрьмы за слишком сильное желание курить, из-за которого он украл всю табачную продукцию из местного магазинчика.

Фигурант уголовного дела о краже — 36-летний местный житель, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года: владелица торгового павильона заявила в полицию, что в ночное время неизвестные лица, разбив стекло витрины, похитили около 190 пачек сигарет на общую сумму более 13 тыс. рублей.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели помещение.

На осколке витрины эксперт обнаружил отпечаток пальца, с помощью которого удалось установить личность злоумышленника.

«Накануне совершения преступления горожанин распивал спиртное. Когда в состоянии алкогольного опьянения он решил закурить, то обнаружил, что сигареты закончились. Горожанин дошел до ближайшего торгового павильона и, увидев, что он закрыт, отогнул витринную решётку, разбил стекло и похитил всю имеющуюся в наличии табачную продукцию», — выяснили в полиции.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.

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Жителю Анжеро-Судженска грозит до пяти лет тюрьмы за слишком сильное желание курить, из-за которого он украл всю табачную продукцию из местного магазинчика.

 

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