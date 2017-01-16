Пьяный мужчина ночью разгромил киоск и украл почти 200 пачек сигарет

Жителю Анжеро-Судженска грозит до пяти лет тюрьмы за слишком сильное желание курить, из-за которого он украл всю табачную продукцию из местного магазинчика.

Фигурант уголовного дела о краже — 36-летний местный житель, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года: владелица торгового павильона заявила в полицию, что в ночное время неизвестные лица, разбив стекло витрины, похитили около 190 пачек сигарет на общую сумму более 13 тыс. рублей.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели помещение.

На осколке витрины эксперт обнаружил отпечаток пальца, с помощью которого удалось установить личность злоумышленника.

«Накануне совершения преступления горожанин распивал спиртное. Когда в состоянии алкогольного опьянения он решил закурить, то обнаружил, что сигареты закончились. Горожанин дошел до ближайшего торгового павильона и, увидев, что он закрыт, отогнул витринную решётку, разбил стекло и похитил всю имеющуюся в наличии табачную продукцию», — выяснили в полиции.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.