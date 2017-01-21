Газеты и интернет
Радио
-6°C, пасмурно
Войти на сайт

На пожаре в девятиэтажке в Новокузнецке спасли 10 человек

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Анна Печенегова, Сибдепо

Последние новости:

Фото © sibdepo.ru

В Новокузнецке произошло возгорание в девятиэтажке на улице Косыгина. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окна квартиры на пятом этаже вырывалось пламя, подъезд был сильно задымлён, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Мужчина, находящийся внутри данной квартиры, не смог своевременно покинуть горящее помещение и на момент прибытия пожарных ждал помощи на балконе. Его эвакуировали вниз по автолестнице, а затем передали врачам скорой помощи», — пояснили в чрезвычайном ведомстве.

Добавим, что пожарные спасли по лестничным маршам шестерых человек, в том числе двоих детей. Также на улицу эвакуировали ещё четверых жителей многоэтажки.

Возгорание ликвидировали за несколько минут.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/87816.html

http://sibdepo.ru/uploads/posts/2013-02/1359974406_mchs.jpg

В Новокузнецке произошло возгорание в девятиэтажке на улице Косыгина. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окна квартиры на пятом этаже вырывалось пламя, подъезд был сильно задымлён

 

Яндекс.Новости

goroday.ru
goroday.ru

За падение в колодец маленькая девочка получила компенсацию

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец ограбил 70-летнего инвалида

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

Девять человек пострадали от пожара в жилом доме в Кемеровской области

VSЁ42
VSЁ42

Пьяный кемеровчанин устроил ДТП на оживлённом перекрёстке

tvoe-avto.com
tvoe-avto.com

В Интернете появились фото жуткого ДТП с КамАЗом в Кузбассе

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе на пожаре в частном доме взорвался газовый баллон

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить