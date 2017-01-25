Кузбасская полиция помогла избитому попутчиком пассажиру поезда «Москва-Абакан»

Кузбасские транспортные полицейские помогли отставшему от поезда «Москва-Абакан» 40-летнему жителю Новосибирской области, которого избил его попутчик.

Об инциденте сообщает пресс-служба Кузбасского линейного управления МВД.

Странного пассажира на перроне станции Юрга подобрал наряд патрульно-постовой службы местного линейного отделения полиции.

«Лицо мужчины было окровавлено, он держал в руках верхнюю одежду и, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, совершенно не ориентировался в пространстве. Пассажира отвели в трампункт вокзала, где медики зафиксировали у него перелом носа и оказали первую помощь, затем проводили в дежурную часть, чтобы разобраться в ситуации», — рассказали в ведомстве.

Пассажир отстал от поезда на стоянке в Юрге: проводники успели выбросить на перрон его верхнюю одежду. Кроме того, его избил попутчик – военнослужащий-контрактник из Омска и украл у него деньги и вещи.

Потерпевшего переправили в Тайгу. Следственно-оперативная группа отработала прибывший туда по маршруту состав «Москва-Абакан». Как выяснилось, всё личное имущество пассажира оставалось в сохранности. Транспортные полицейские опросили подозреваемого и свидетелей драки, после чего картина произошедшего прояснилась.

По словам дознавателя линейного отдела полиции на станции Тайга Анны Хатыповой, потерпевший во время пути распивал спиртные напитки с 30-летним военнослужащим-контрактником из Омска.

Застольная беседа переросла в спор, в результате которого военнослужащий несколько раз ударил своего попутчика по лицу, сломав нос.

Драку разняли, потерпевший на ближайшей станции в Юрге вышел покурить и остался на перроне.

«Примечательно, что после обретения своих вещей он отказался от заявления на своего обидчика и отправился домой в Новосибирскую область. Сотрудники транспортной полиции зафиксировали объяснения участников конфликта и свидетелей и направили материал в военную прокуратуру по месту службы контрактника для принятия решения», — добавили в Кузбасском ЛУ МВД.