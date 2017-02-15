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Прокопчанин хранил в сугробе похищенный у коллеги смартфон

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © i-androidym.ru

В Прокопьевском районе полицейские задержали злоумышленника, который неделю хранил в сугробе похищенный у коллеги новый телефон стоимостью 30 тысяч.

Об инциденте сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Работая по заявлению хозяина смартфона, сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершил его коллега. Подозреваемого задержали.

На улице после рабочей смены потерпевший похвастался приобретением перед своим сотрудником, однако, убирая телефон в карман, промахнулся, и гаджет упал на снег. Злоумышленник незаметно подобрал его и спрятал в сугробе.

«В тайнике добыча хранилась три дня, после чего подозреваемый пользовался смартфоном до тех пор, пока не был задержан оперативниками. Похищенную технику полицейские изъяли и вернули законному владельцу», — отметили в ведомстве.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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В Прокопьевском районе полицейские задержали злоумышленника, который неделю хранил в сугробе похищенный у коллеги новый телефон стоимостью 30 тысяч.

 

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