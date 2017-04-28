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Подозреваемых в серии краж аккумуляторов из ВАЗов поймали в Новокузнецке

Опубликовано , 99 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ruffnews.ru

Полицейские задержали троих новокузнечан в возрасте 18-19 лет, которые подозреваются в совершении около 20 краж автомобильных аккумуляторов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, во второй половине апреля в дежурные части полиции городов Новокузнецк и Мыски поступили сообщения от владельцев автомобилей ВАЗ разных моделей о том, что ночью из транспортных средств были похищены аккумуляторы.

«Сумма ущерба в каждом случае варьировалась от 3 до 5 тыс. рублей. В общей сложности за помощью к полицейским обратились более 15 автовладельцев. В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали в Новокузнецке троих местных жителей в возрасте 18-19 лет», — отметили в ведомстве.

Подозреваемые дали признательные показания. Похищенные аккумуляторные батареи они сдавали в пункты приёма, расположенные в соседних районах от места преступления, выручая за каждую около 600 рублей.

Полицейские уже установили причастность задержанных к совершению 18 краж на территории Кузнецкого, Орджоникидзевского и Новоильинского районов Новокузнецка, а также посёлка Притомского в Мысках.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Полицейские также разыскивают потерпевших, которые ещё не заявили о краже.

Сотрудники полиции просят владельцев автомобилей, из которых были похищены аккумуляторы в период с 19 по 26 апреля, обратиться в дежурную часть полиции по месту жительства.

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Полицейские задержали троих новокузнечан в возрасте 18-19 лет, которые подозреваются в совершении около 20 краж автомобильных аккумуляторов.

 

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