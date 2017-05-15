Житель Мариинского района получил условный срок за найденное оружие

Мариинский городской суд приговорил местного жителя к условному лишению свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ по Кемеровской области было установлено, что мужчина в сентябре 2009 года в шести километрах от села Обояновка Мариинского района нашёл и присвоил себе двуствольное ружье, однозарядный охотничий карабин и около 30 патронов. Затем стал хранить находки в надворных постройках у своего дома», — сказали в ведомстве.

Согласно заключению экспертов, два вида оружия изготовлены промышленным способом, являются огнестрельными и пригодными к производству выстрелов.

Кроме того, в его доме правоохранители обнаружили и изъяли две банки однотипного бездымного пороха «Сокол». По оценке эксперта, данный порох изготовлен промышленным способом и пригоден для использования. Общая масса вещества превысила 200 граммов.

Мужчина стал фигурантом уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия».

«Суд признал его виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы условно», — добавили в УФСБ.

Напомним, что в Кузбассе продолжается операция «Оружие» по добровольной сдаче незаконного арсенала.

Полицейские напоминают, что те, кто добровольно сдаёт оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

Поэтому стражи порядка призывают всех сдавать незаконно хранящееся оружие и сообщать в полицию об известных фактах нелегального изготовления, хранения или продажи оружия в полицию.