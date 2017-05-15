Газеты и интернет
Радио
8°C, ясно
Войти на сайт

Житель Мариинского района получил условный срок за найденное оружие

Опубликовано , 97 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © telegraf.com.ua

Мариинский городской суд приговорил местного жителя к условному лишению свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ по Кемеровской области было установлено, что мужчина в сентябре 2009 года в шести километрах от села Обояновка Мариинского района нашёл и присвоил себе двуствольное ружье, однозарядный охотничий карабин и около 30 патронов. Затем стал хранить находки в надворных постройках у своего дома», — сказали в ведомстве.

Согласно заключению экспертов, два вида оружия изготовлены промышленным способом, являются огнестрельными и пригодными к производству выстрелов.

Кроме того, в его доме правоохранители обнаружили и изъяли две банки однотипного бездымного пороха «Сокол». По оценке эксперта, данный порох изготовлен промышленным способом и пригоден для использования. Общая масса вещества превысила 200 граммов.

Мужчина стал фигурантом уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия».

«Суд признал его виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы условно», — добавили в УФСБ.

Напомним, что в Кузбассе продолжается операция «Оружие» по добровольной сдаче незаконного арсенала.

Полицейские напоминают, что те, кто добровольно сдаёт оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

Поэтому стражи порядка призывают всех сдавать незаконно хранящееся оружие и сообщать в полицию об известных фактах нелегального изготовления, хранения или продажи оружия в полицию.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89865.html

http://telegraf.com.ua/files/2016/08/sud41.jpg

Мариинский городской суд приговорил местного жителя к условному лишению свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Мусульмане Кузбасса обсудили методы борьбы с молодёжным экстремизмом

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове фура «Мария-Ра» сплющила иномарку

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове ночью сгорел частный дом

tv-rb.ru
tv-rb.ru

В Башкортостане ночью 15 мая ожидаются заморозки до -5°С

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Благотворительный волейбольный турнир в Кемерове собрал 100 000 рублей

bashinform.ru
bashinform.ru

В Башкирии долги по зарплате сократились почти на 150 млн рублей

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить