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Жителя Прокопьевского района едва не раздавила упавшая с домкрата машина

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © zakon-kuzbass.ru

Во время ремонта автомобиля пострадал 39-летний житель посёлка станции Челя, мужчина попал в больницу с различными травмами.

Инцидент произошёл накануне вечером.

Врачи диагностировали у него ушибленную тупую травму живота, повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение.

Оказалось, что эти травмы потерпевший получил, ремонтируя автомобиль. Когда мужчина лежал на спине под машиной, транспортное средство упало с домкрата и едва не раздавило его.

Об данном инциденте «Правоохранительному порталу Кузбасса» стало известно от источника в медицинских кругах.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91591.html

http://zakon-kuzbass.ru/uploaded/images/f639ca10a20e18de11a3d3faa81bc7a2.jpg

Во время ремонта автомобиля пострадал 39-летний житель посёлка станции Челя, мужчина попал в больницу с различными травмами.

 

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