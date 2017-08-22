Жителя Прокопьевского района едва не раздавила упавшая с домкрата машина

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Во время ремонта автомобиля пострадал 39-летний житель посёлка станции Челя, мужчина попал в больницу с различными травмами.
Инцидент произошёл накануне вечером.
Врачи диагностировали у него ушибленную тупую травму живота, повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение.
Оказалось, что эти травмы потерпевший получил, ремонтируя автомобиль. Когда мужчина лежал на спине под машиной, транспортное средство упало с домкрата и едва не раздавило его.
Об данном инциденте «Правоохранительному порталу Кузбасса» стало известно от источника в медицинских кругах.
Во время ремонта автомобиля пострадал 39-летний житель посёлка станции Челя, мужчина попал в больницу с различными травмами.