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Тополь Победы из Волгограда высадили в центральном парке Кемерова

Опубликовано , 185 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Уникальный саженец от векового дерева торжественно высадили в Парке Победы имени Жукова, в центре Кемерова.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тополь Победы специально доставили в областную столицу из Города-героя Волгограда, где с 1942 по 1943 год проходили ожесточённые бои с фашистскими захватчиками.

Во всём Сталинграде, несмотря на разрывающиеся снаряды и пожары, выжил тополь, который после освобождения города зацвёл, сегодня ему более 100 лет.

Чтобы сохранить уникальное дерево, его черенки поместили в пробирки с питательным раствором и вырастили из них двухметровые саженцы.

«Их в рамках акции ПАО «МТС» «Тополь Победы» отправились в 17 городов нашей страны, в том числе и в Кемерово», — пояснили в мэрии.

Сегодня при содействии администрации города и Кемеровской области уникальное растение было высажено.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/89638.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_05/20170503_03.JPG

Уникальный саженец от векового дерева торжественно высадили в Парке Победы имени Жукова, в центре Кемерова.

 

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