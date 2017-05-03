Тополь Победы из Волгограда высадили в центральном парке Кемерова

Уникальный саженец от векового дерева торжественно высадили в Парке Победы имени Жукова, в центре Кемерова.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тополь Победы специально доставили в областную столицу из Города-героя Волгограда, где с 1942 по 1943 год проходили ожесточённые бои с фашистскими захватчиками.

Во всём Сталинграде, несмотря на разрывающиеся снаряды и пожары, выжил тополь, который после освобождения города зацвёл, сегодня ему более 100 лет.

Чтобы сохранить уникальное дерево, его черенки поместили в пробирки с питательным раствором и вырастили из них двухметровые саженцы.

«Их в рамках акции ПАО «МТС» «Тополь Победы» отправились в 17 городов нашей страны, в том числе и в Кемерово», — пояснили в мэрии.

Сегодня при содействии администрации города и Кемеровской области уникальное растение было высажено.