Ледолазы из Анжеро-Судженска победили на Кубке России-2017

В общем зачете Кубка России-2017 в «лазании на скорость» победили Антон Немов и Наталья Беляева из Анжеро-Судженска.

Об итогах общего зачета Кубка России по ледолазанию 2017 года, в котором приняли участие более 120 спортсменов из 16 регионов страны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По результатам семи этапов, которые проводились с ноября 2016 года по январь 2017 года в Москве, Кирове, Екатеринбурге, Тюмени, Томске, Барнауле и Свердловской области, спортсмены Кузбасса заняли призовые места в дисциплине «лазание на скорость».

Среди мужчин первое место завоевал Антон Немов, третьим стал его воспитанник Алексей Целицкий из Анжеро-Судженска.

Победила в Кубке страны среди женщин еще одна анжеро-судженская спортсменка — Наталья Беляева (тренер Антон Немов).