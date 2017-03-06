Газеты и интернет
Радио
-8°C, смог
Войти на сайт

Два юниора из Кузбасса вошли в сборную страны по горным лыжам и сноуборду

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Два кузбассовца вошли в национальную сборную по итогам первенства России, прошедшего в Таштаголе.

В стартах на горе Туманной участвовали 135 юношей и девушек 2001—2002 годов рождения из 21 региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, спортсмены состязались в супер-гиганте, слаломе-гиганте и слаломе.

За прохождением трасс внимательно наблюдали не только судьи, но и представители федерации горных лыж и сноуборда России, а также старший тренер российской сборной Сергей Петрик.

В командном зачете первое место заняли москвичи. Второй — Камчатский край. Третью ступень пьедестала почета заняла сборная Ленинградской области.

«В результате жесткой конкурентной борьбы, когда разница в результатах составляла сотые доли секунды, были отобраны три тройки спортсменов в состав сборной, среди них два кузбасских спортсмена — Назар Чернов и Николай Макута», — отметили в пресс-службе.

Члены сборной проведут следующие старты на Кубке Европы — во Франции и Италии.

Как отметил Сергей Петрик, губернский центр на горе Туманной в Таштаголе предоставляет спортсменам самые комфортные условия для проживания и тренировок, а трассы подготовлены безупречно. Он порекомендовал чаще проводить на базе центра соревнования всероссийского уровня.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/sport/88460.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/03/tasht-lyzhi-1024x628.jpg

Два кузбассовца вошли в национальную сборную по итогам первенства России, прошедшего в Таштаголе.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Житель Мариинска запер убитого в пункте приёма металла

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбасский лыжник занял второе место на чемпионате мира в Финляндии

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе назначили нового замгубернатора по вопросам здравоохранения

VSЁ42
VSЁ42

Начальник участка шахты «Юбилейная» купил диплом о высшем образовании

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

6-летний ребенок пострадал в ДТП с четырьмя авто в Новокузнецке

ТАСС
ТАСС

В Кузбассе от паводка застрахуют 130 объектов муниципального имущества

Спорт

Март 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить