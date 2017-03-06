Два юниора из Кузбасса вошли в сборную страны по горным лыжам и сноуборду

Два кузбассовца вошли в национальную сборную по итогам первенства России, прошедшего в Таштаголе.

В стартах на горе Туманной участвовали 135 юношей и девушек 2001—2002 годов рождения из 21 региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, спортсмены состязались в супер-гиганте, слаломе-гиганте и слаломе.

За прохождением трасс внимательно наблюдали не только судьи, но и представители федерации горных лыж и сноуборда России, а также старший тренер российской сборной Сергей Петрик.

В командном зачете первое место заняли москвичи. Второй — Камчатский край. Третью ступень пьедестала почета заняла сборная Ленинградской области.

«В результате жесткой конкурентной борьбы, когда разница в результатах составляла сотые доли секунды, были отобраны три тройки спортсменов в состав сборной, среди них два кузбасских спортсмена — Назар Чернов и Николай Макута», — отметили в пресс-службе.

Члены сборной проведут следующие старты на Кубке Европы — во Франции и Италии.

Как отметил Сергей Петрик, губернский центр на горе Туманной в Таштаголе предоставляет спортсменам самые комфортные условия для проживания и тренировок, а трассы подготовлены безупречно. Он порекомендовал чаще проводить на базе центра соревнования всероссийского уровня.